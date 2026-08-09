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9 августа, 13:59

Глава «Калашникова» заявил об изменении характера боевых действий в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алан Лушников

Обложка © ТАСС / Алан Лушников

Боевые действия в зоне СВО заметно изменили требования к военной технике. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году, теперь пользуется меньшим спросом.

«С другой стороны, нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», — сказал он.

В зоне СВО начали применять дроны «Чёрный коршун», работающие без связи
В зоне СВО начали применять дроны «Чёрный коршун», работающие без связи

Ранее сообщалось, что одной из новых разработок концерна стал управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ», который планируют вскоре применить в зоне специальной военной операции. Дальность действия комплекса превышает 100 километров. При этом разработчики оснастили боеприпас головкой самонаведения, использующей элементы искусственного интеллекта.

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Милена Скрипальщикова
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