Глава «Калашникова» заявил об изменении характера боевых действий в зоне СВО

Боевые действия в зоне СВО заметно изменили требования к военной технике. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году, теперь пользуется меньшим спросом.

«С другой стороны, нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», — сказал он.

Ранее сообщалось, что одной из новых разработок концерна стал управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ», который планируют вскоре применить в зоне специальной военной операции. Дальность действия комплекса превышает 100 километров. При этом разработчики оснастили боеприпас головкой самонаведения, использующей элементы искусственного интеллекта.