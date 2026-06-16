Оружие, закалённое в боях: «Калашников» передал в зону СВО партию новых АК-12

В рамках исполнения государственного оборонного заказа концерн «Калашников» передал заказчику свежую партию 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года, конструктивные изменения в которых внедрены по итогам анализа эксплуатации оружия в условиях специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что данная модель, официально принятая на вооружение шесть лет назад и пришедшая на смену АК-74, сегодня занимает нишу основного стрелкового инструментария для мотострелковых и общевойсковых подразделений российской армии.

В пресс-службе концерна также отметили существенное наращивание объёмов выпуска данной модификации с самого начала проведения СВО. Растёт и внимание со стороны зарубежных заказчиков — интерес иностранных партнёров подогревается удачными тактико-техническими решениями, неоднократно доказавшими свою состоятельность в реальных боевых столкновениях, а также устойчиво позитивными откликами военнослужащих, непосредственно работающих с этим оружием на передовой.

Представители предприятия акцентировали, что версия 2023 года выигрывает у более ранних итераций за счёт переработанной эргономики, упрощающей обращение с автоматом в окопах и тесных пространствах, возможности ведения прицельного огня круглосуточно без потери качества, а также улучшенных показателей кучности и точности при стрельбе как короткими, так и длинными очередями. В производственный цикл активно интегрируются технологии порошковой металлургии (литьё под давлением полимерных составов с высоким содержанием металлического порошка) — доля таких узлов в конечном изделии постоянно увеличивается, что положительно сказывается на надёжности и живучести автоматики в полевых условиях.

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