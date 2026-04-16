Названо оружие, которое оставит дроны ВСУ без мозгов за секунду

Характер вооружённой борьбы в обозримом будущем может поменяться коренным образом благодаря появлению на полях сражений боеприпасов, генерирующих электромагнитный импульс. О такой перспективе в эфире передачи «Соловьёв Live» рассказал военный обозреватель Андрей Клинцевич.

Комментируя публикацию о северокорейской электромагнитной бомбе, Клинцевич предположил, что КНДР, по всей видимости, взяла за основу и усовершенствовала отечественную систему «Аллабуда». Речь идёт о спецбоеприпасе, создающем при срабатывании очень мощный электромагнитный импульс. По предварительным оценкам, такое вооружение способно начисто выжигать всю полупроводниковую базу неприятеля.

Российские бронированные машины, как заметил аналитик, имеют защиту от подобного рода воздействия. А вот гражданские чипы и контроллеры, на которых собраны большинство FPV-беспилотников, такого мощного заряда гарантированно не переживут. Клинцевич резюмировал, что если собирать FPV-дрон на защищённой компонентной базе, его конечная цена окажется сопоставима со стоимостью чугунного моста.

