«Падала с 1,5 метра на бетон»: Снайперская винтовка Чукавина прошла испытания наравне с АК

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), принятая на вооружение в 2023 году, по надёжности не уступает легендарному автомату Калашникова. Об этом заявил её создатель, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин.

В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что оружие проходило те же испытания, что и АК, — включая падения с высоты полутора метров на бетонный пол. Не каждая винтовка способна выдержать такое, подчеркнул разработчик.

СВЧ использует патрон калибра 7,62×54 мм и предназначена для уничтожения живой силы и лёгкой техники на дистанции до 1000 метров.

А ранее Life.ru рассказывал, что концерн «Калашников» передал в зону СВО партию новых АК-12. Данная модель, официально принятая на вооружение шесть лет назад и пришедшая на смену АК-74, сегодня занимает нишу основного стрелкового инструментария для мотострелковых и общевойсковых подразделений ВС РФ.