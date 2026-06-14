Концерн «Калашников» оснастил катера БК-16 барокамерой для водолазов

Скоростные катера проекта 02510 «БК-16» оснастили барокамерой для проведения легководолазных работ. Об этом на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте рассказал директор дивизиона медицинских разработок концерна «Калашников» Василий Худолеев.

По его словам, барокамера нужна для водолазных спусков и помощи пострадавшим на воде. Это актуально не только для СВО, но и для спасения терпящих бедствие в море и прибрежной зоне. Все медицинские изделия концерна рассчитаны, в том числе, на береговые силы флота и морскую пехоту.

«БК-16» применяют в Чёрном море для борьбы с вражескими безэкипажными катерами. Катер предназначен для прибрежных операций, перевозки войск, высадки до 19 десантников на необорудованный берег, огневой поддержки, медэвакуации, помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

Ранее Life.ru писал, что построенные концерном «Калашников» катера БК-16 активно используются в Чёрном море для борьбы с безэкипажными катерами противника. Эти суда охраняют акваторию и прикрывают стратегические объекты от атак надводных беспилотников.