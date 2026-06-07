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Регион
7 июня, 09:25

Появилось фото подбитого «Геранью» катера ВСУ в Чёрном море

Обложка © Telegram / Рамзай

Обложка © Telegram / Рамзай

Российские военные подбили в Чёрном море украинский катер Patrol 24 WP SAR, стоявший на вооружении у морской поисково-спасательной службы страны. В Сети разошлись кадры уничтожения корабля. Украинские источники подтвердили поражение цели российскими силами.

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

Подбитый катер ВСУ. Фото © Telegram / Рамзай

По словам военного обозреваетля Владислава Шурыгина, удар наносился ракетами «Герань». Сам катер был поставлен украинским военным Эстонией. Вместе с ним уничтожен малый сторожевой катер проекта Safe 27 американской компании Safe Boats. Оба корабля находились у берегов Одессы. Предварительно, они уничтожены вместе с экипажами.

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Как сообщалось, российская авиация, беспилотная авиация и артиллерийские подразделения нанесли удары по широкому спектру военных целей киевского режима на территории 141 района. Среди них есть подбитые патрульные катера противника.

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Татьяна Миссуми
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