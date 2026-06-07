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Регион
7 июня, 09:21

Катера, склады и аэродромы дронов: Что известно о ночном ударе по целям на Украине

Российские войска поразили военные объекты ВСУ в 141 районе за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Российская авиация, беспилотники и артиллерийские подразделения нанесли удары по широкому спектру военных целей киевского режима на территории 141 района. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 7 июня.

«Нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке.

Кроме того, под удар попали места сборки и запуска дронов дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В ведомстве добавили, что все назначенные цели были успешно поражены

Новости СВО 7 июня: Падение Шевченко и колонии в Малой Токмачке, крах бригады ВСУ в Бачевске, Вашингтон одобрил встречу Путина и Зеленского
Новости СВО 7 июня: Падение Шевченко и колонии в Малой Токмачке, крах бригады ВСУ в Бачевске, Вашингтон одобрил встречу Путина и Зеленского

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские штурмовые отряды понесли очень тяжёлые потери. Анализ списков погибших показал: некоторые подразделения десантно-штурмовых войск уничтожены практически полностью. Их перебросили на это направление, чтобы остановить наступление в сторону Казачьей Лопани.

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Александра Мышляева
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