В Харьковской области украинские штурмовики понесли критические потери. Об этом рассказали в силовых структурах.

Собеседник РИА «Новости» уточнил, что изучение некрологов погибших позволило сделать вывод: отдельные группы десантно-штурмовых подразделений, которые перебросили для сдерживания натиска в направлении Казачьей Лопани, ликвидированы практически полностью.

Этот населённый пункт считается крупным логистическим узлом армии противника. Через него проходит одна из важных транспортных артерий, питающих данный участок фронта.

Освобождение Казачьей Лопани нарушит подвоз резервов и боеприпасов для украинских формирований. Кроме того, оно позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения российских бойцов вглубь региона.

На этом направлении действуют группировки «Север» и «Запад». По информации Министерства обороны, общие суточные потери Киева в их зоне ответственности составили около 390 военнослужащих.

Также противник лишился танка, трёх десятков автомобилей, двух боевых бронированных машин и двух орудий полевой артиллерии.