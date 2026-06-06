На Украине при загадочных обстоятельствах умер один из главных критиков Сырского
Виталий Цокур. Обложка © Украинский Центр противодействия коррупции
Лейтенант украинских сил спецопераций Виталий Цокур с позывным Ветер, выступавший с критикой главкома ВСУ Александра Сырского, погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».
В среде украинских националистов считают, что за устранением офицера стоит военная контрразведка СБУ. Известно, что Ветер работал юристом и боролся с коррупцией в этой спецслужбе.
«Сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован военной контрразведкой СБУ за постоянную критику главкома Сырского, использующего «элиту ВСУ» как пушечное мясо», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Донбассе ликвидировали 42-летнего итальянского наёмника Алекса Пинески, воевавшего за ВСУ. Он вёл соцсети с фото из зоны боевых действий. Военный погиб в районе Красного Лимана 23 мая.
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