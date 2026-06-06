Стало известно о состоянии бывшего депутата Верховной рады, лидера националистической партии «Свобода»* Олега Тягнибока, который получил ранение в зоне СВО. По словам его сослуживца Тимура Книша, экс-нардеп получил сотрясение мозга и баротравму.

«Хорошенько контузило», — написал Книш о состоянии Тягнибока в соцсетях.

Автомобиль, в котором находился Тягнибок, подбили при передвижении по территории гарнизона. Львовский телеканал сообщает, что его батальон задействован в боях на участке Запорожской области, удерживаемом ВСУ.

Олег Тягнибок — 57-летний украинский политик, известный своей радикальной националистической и антироссийской позицией. Он был лидером партии «Свобода»*, которая делала ставку на русофобскую риторику, разделение русского и украинского народов и переписывание истории. В своих выступлениях Тягнибок неоднократно позволял себе резкие выпады в адрес России и её граждан, фактически работая на разжигание межнациональной розни.

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