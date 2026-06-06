«Хорошенько контузило»: На Украине рассказали о ранении националиста Тягнибока в зоне СВО
Лидер украинской партии «Свобода»* Тягнибок получил контузию в зоне СВО
Олег Тягнибок. Обложка © ТАСС / Zuma
Стало известно о состоянии бывшего депутата Верховной рады, лидера националистической партии «Свобода»* Олега Тягнибока, который получил ранение в зоне СВО. По словам его сослуживца Тимура Книша, экс-нардеп получил сотрясение мозга и баротравму.
«Хорошенько контузило», — написал Книш о состоянии Тягнибока в соцсетях.
Автомобиль, в котором находился Тягнибок, подбили при передвижении по территории гарнизона. Львовский телеканал сообщает, что его батальон задействован в боях на участке Запорожской области, удерживаемом ВСУ.
Олег Тягнибок — 57-летний украинский политик, известный своей радикальной националистической и антироссийской позицией. Он был лидером партии «Свобода»*, которая делала ставку на русофобскую риторику, разделение русского и украинского народов и переписывание истории. В своих выступлениях Тягнибок неоднократно позволял себе резкие выпады в адрес России и её граждан, фактически работая на разжигание межнациональной розни.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.