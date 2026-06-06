Лидер украинской партии «Свобода»* ранен при ударе дрона ВС РФ
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Лидер запрещённой в России украинской националистической партии «Свобода»* и действующий командир батальона беспилотных систем 128-й бригады «Дике Поле» Олег Тягнибок ранен при ударе дрона ВС РФ. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, бывший народный депутат вместе с сослуживцами находился в автомобиле, который поразил российский беспилотник.
Кстати, однажды Тягнибок пытался выдвинуться на пост президента Украины, закрепив целый ряд интересных принципов в своей программе. Среди них был отказ от коммунистической идеологии и её наследия, графа «национальность» в паспорте у каждого, публичный суд над коммунизмом и ядерное оружие для Киева.
Ранее Life.ru сообщал, что отряд иностранных наёмников, сражавшихся в рядах ВСУ, сдался в плен на Запорожском направлении. Это произошло после того, как группа попала в кольцо к югу от Запорожья и лишилась возможности безопасно отойти.
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* Признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.