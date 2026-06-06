Страны НАТО обсуждают, чтобы выделить Украине 70 миллиардов евро на военные нужды. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Обещают объявить о помощи на саммите альянса в Анкаре в июле.

Из этих денег только 40 миллиардов — новые обязательства, а 30 миллиардов уже заложены в пакет помощи ЕС на 90 миллиардов. Один из собеседников издания объяснил, что большинство союзников по НАТО входят и в ЕС, поэтому заставлять их платить дважды было бы несправедливо.

Идею ещё в мае предложила Германия. В ней — новые правила, чтобы было ясно, кто сколько вносит. Раньше некоторые европейские страны жаловались, что они помогают Украине больше других. Задача, по словам источника, — чтобы на саммите в Анкаре приняли твёрдое и справедливое решение. Саммит лидеров НАТО пройдёт 7–8 июля, и помощь Украине станет одной из главных тем.

Ранее российский посол в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что эта республика оказывает Украине военно-техническую помощь. Он объяснил, что позиция Скопье в конфликте Москвы и Киева определяется её внешней политикой, ориентированной на евро-атлантическое сообщество. Власти балканской страны не ограничиваются политической поддержкой — есть много доказательств, что они поставляют оружие и военную технику.