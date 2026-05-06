«Не должны позволить исчезнуть»: Экс-командующий НАТО сделал резкое заявление о помощи Украине

Суверенное государство Украина не должно исчезнуть с политической карты мира, и демократические страны обязаны этому воспрепятствовать. Такую позицию озвучил бывший председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в интервью украинскому «24 каналу».

«Мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства», — сказал он.

Отставной военачальник заявил, что западные союзники не вправе допустить ликвидации суверенной державы в результате внешней агрессии. По его убеждению, военная поддержка Киева продиктована не только моральными соображениями, но и напрямую влияет на безопасность всей Европы и демократического лагеря в целом.

Адмирала потряс объём помощи, которую Украина получила от партнёров за время боевых действий. Он категорически отмёл любые разговоры о сокращении поставок вооружений, пояснив, что это не благотворительная акция, а вложение средств в собственную безопасность западных стран. Бауэр подытожил, что его обращение адресовано всем государствам, которые сейчас поддерживают Киев.

А ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока.