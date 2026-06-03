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Регион
3 июня, 15:11

«В Вене каву пьёт»: В подполье объяснили, почему главарь «Птиц Мадьяра» всё ещё жив

Подпольщик Лебедев: Бровди ещё не ликвидировали, потому что он находится в Вене

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду» объяснил, почему командующий Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины Роберт Бровди (позывной Мадьяр) до сих пор не ликвидирован. По его словам, главная причина — местонахождение цели. Украинский военачальник постоянно находится за пределами своей страны.

«Ну, как его прибьёшь? Он в Вене каву пьёт, поэтому его не прибить так просто», — заявил подпольщик.

Таким образом, физическое устранение Бровди затруднено из-за его пребывания на территории европейского государства, где российские спецслужбы действуют с осторожностью.

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А ранее комбат «Птиц Мадьяра» Роберт Бровди заявил, что ВСУ «взяли на карандаш» 500 целей в Белоруссии. По его словам, Минску лучше «не лезть в глаза» Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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