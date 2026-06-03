Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду» объяснил, почему командующий Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины Роберт Бровди (позывной Мадьяр) до сих пор не ликвидирован. По его словам, главная причина — местонахождение цели. Украинский военачальник постоянно находится за пределами своей страны.

«Ну, как его прибьёшь? Он в Вене каву пьёт, поэтому его не прибить так просто», — заявил подпольщик.

Таким образом, физическое устранение Бровди затруднено из-за его пребывания на территории европейского государства, где российские спецслужбы действуют с осторожностью.

А ранее комбат «Птиц Мадьяра» Роберт Бровди заявил, что ВСУ «взяли на карандаш» 500 целей в Белоруссии. По его словам, Минску лучше «не лезть в глаза» Киеву.