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7 июня, 06:24

«Кладбище» украинских роботов на колёсах попало на видео под Харьковом

Российские военные сняли на видео место в Харьковской области, которое называют «кладбищем» наземных беспилотников ВСУ. Видео выложил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Кладбище» наземных беспилотников ВСУ попало на видео под Харьковом. Видео © Telegram / «Северный ветер»

На кадрах видно, как российские дроны один за другим уничтожают небольшие дистанционно управляемые колёсные платформы. Украинская армия пытается использовать их, чтобы подвозить боеприпасы и еду своим бойцам на передовые позиции. Но эти роботы плохо подходят для движения по густым зарослям, и их легко поражать.

На некоторых участках дорог уже скопилось множество уничтоженных машин — получилось настоящее кладбище роботов. Украинская сторона продолжает отправлять их по одному и тому же маршруту, но безуспешно. Только за прошлые сутки под Харьковом российские военные уничтожили семь таких беспилотников.

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Ранее сообщалось, что российские дроны постоянно атакуют дороги, по которым военная техника ВСУ ездит между Харьковом и Сумами. Из-за этого привычные маршруты оказались перерезаны. Как рассказывают наши бойцы, украинской армии пришлось менять пути снабжения между Сумской и Харьковской областями. Теперь военную технику перебрасывают в объезд — через Полтавскую область.

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Обложка © Life.ru / GigaChat

Наталья Афонина
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