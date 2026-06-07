«Кладбище» украинских роботов на колёсах попало на видео под Харьковом

Российские военные сняли на видео место в Харьковской области, которое называют «кладбищем» наземных беспилотников ВСУ. Видео выложил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Кладбище» наземных беспилотников ВСУ попало на видео под Харьковом. Видео © Telegram / «Северный ветер»

На кадрах видно, как российские дроны один за другим уничтожают небольшие дистанционно управляемые колёсные платформы. Украинская армия пытается использовать их, чтобы подвозить боеприпасы и еду своим бойцам на передовые позиции. Но эти роботы плохо подходят для движения по густым зарослям, и их легко поражать.

На некоторых участках дорог уже скопилось множество уничтоженных машин — получилось настоящее кладбище роботов. Украинская сторона продолжает отправлять их по одному и тому же маршруту, но безуспешно. Только за прошлые сутки под Харьковом российские военные уничтожили семь таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские дроны постоянно атакуют дороги, по которым военная техника ВСУ ездит между Харьковом и Сумами. Из-за этого привычные маршруты оказались перерезаны. Как рассказывают наши бойцы, украинской армии пришлось менять пути снабжения между Сумской и Харьковской областями. Теперь военную технику перебрасывают в объезд — через Полтавскую область.