Свет погас в Одессе и Запорожье: Появилось видео ночных ударов Армии России
Появилось видео ночных ударов ВС РФ по Одессе и Ровненской области
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Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника. В сети появились кадры атак по целям в Одессе и их последствий. Также опубликовано видео прилёта в Ровненской области.
Удары по объектам инфраструктуры Украины. Видео © Telegram / Рамзай, Ровно Главное
По данным мониторинговых каналов, взрывы также прогремели:
- В Борисполе Киевской области;
- В Одессе — в некоторых районах города после удара пропало электричество;
- В Кировограде;
- В подконтрольном ВСУ Запорожье — там тоже часть жителей осталась без света.
Ранее Life.ru рассказывал, что прошлой ночью Одесса и Черноморск были атакованы беспилотниками «Герань». В общей сложности в ходе атаки было задействовано около 50 дронов такого типа. Основной удар был нанесён по портовой инфраструктуре.
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