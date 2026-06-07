Свет погас в Одессе и Запорожье: Появилось видео ночных ударов Армии России

Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника. В сети появились кадры атак по целям в Одессе и их последствий. Также опубликовано видео прилёта в Ровненской области.

Удары по объектам инфраструктуры Украины. Видео © Telegram / Рамзай, Ровно Главное

По данным мониторинговых каналов, взрывы также прогремели: В Борисполе Киевской области;

В Одессе — в некоторых районах города после удара пропало электричество;

В Кировограде;

В подконтрольном ВСУ Запорожье — там тоже часть жителей осталась без света.

Ранее Life.ru рассказывал, что прошлой ночью Одесса и Черноморск были атакованы беспилотниками «Герань». В общей сложности в ходе атаки было задействовано около 50 дронов такого типа. Основной удар был нанесён по портовой инфраструктуре.