ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 05:53

Свет погас в Одессе и Запорожье: Появилось видео ночных ударов Армии России

Появилось видео ночных ударов ВС РФ по Одессе и Ровненской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника. В сети появились кадры атак по целям в Одессе и их последствий. Также опубликовано видео прилёта в Ровненской области.

Удары по объектам инфраструктуры Украины. Видео © Telegram / Рамзай, Ровно Главное

По данным мониторинговых каналов, взрывы также прогремели:

  • В Борисполе Киевской области;
  • В Одессе — в некоторых районах города после удара пропало электричество;
  • В Кировограде;
  • В подконтрольном ВСУ Запорожье — там тоже часть жителей осталась без света.
ВС РФ разорвали логистическую цепь между Сумами и Харьковом
ВС РФ разорвали логистическую цепь между Сумами и Харьковом

Ранее Life.ru рассказывал, что прошлой ночью Одесса и Черноморск были атакованы беспилотниками «Герань». В общей сложности в ходе атаки было задействовано около 50 дронов такого типа. Основной удар был нанесён по портовой инфраструктуре.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Армия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar