«Калашников» сообщил о применении катеров БК-16 в Чёрном море

Скоростные транспортно-десантные катера БК-16 применяются в Чёрном море для борьбы с безэкипажными катерами противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна «Калашников».

По его словам, такие катера используют для охраны акватории и защиты стратегически важных объектов от атак надводных беспилотных средств.

«БК-16» в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», — сказал представитель концерна.

БК-16 относится к скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510. Он предназначен для операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава и высадки десанта на необорудованное побережье.

На борту может размещаться до 19 человек. Катер также используют для огневой поддержки, медицинской эвакуации, помощи терпящим бедствие, а также борьбы с пиратством и терроризмом.

Рубка и десантный отсек БК-16 бронированы, двигатели защищены. Катер может оснащаться пулемётами калибра 7,62 мм, крупнокалиберными пулемётами 12,7 мм, боевым модулем или 40-миллиметровым гранатомётом.

БК-16 способен развивать скорость до 42 узлов, что составляет около 77 км/ч. Дальность плавания — не менее 400 миль.