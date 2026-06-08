Минобороны показало видео, как «Герань» сожгла катер ВСУ в Чёрном море

Российские военные уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Чёрного моря ударом беспилотника «Герань». Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующее видео.

ВС РФ уничтожили украинский катер ударом БПЛА. Видео © Пресс-служба Минобороны России

В ведомстве заявили, что цель была поражена расчётами войск беспилотных систем ВС РФ. Для атаки использовался БПЛА «Герань».

Ранее сообщалось, что российские военные подбили в Чёрном море украинский катер Patrol 24 WP SAR, стоявший на вооружении у морской поисково-спасательной службы страны. Это судно Киеву поставила Эстония. Вместе с ним был уничтожен малый сторожевой катер проекта Safe 27 американской компании Safe Boats.