Минобороны показало видео, как «Герань» сожгла катер ВСУ в Чёрном море
Минобороны РФ показало видео уничтожения катера ВСУ в Чёрном море
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Российские военные уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Чёрного моря ударом беспилотника «Герань». Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующее видео.
ВС РФ уничтожили украинский катер ударом БПЛА. Видео © Пресс-служба Минобороны России
В ведомстве заявили, что цель была поражена расчётами войск беспилотных систем ВС РФ. Для атаки использовался БПЛА «Герань».
Ранее сообщалось, что российские военные подбили в Чёрном море украинский катер Patrol 24 WP SAR, стоявший на вооружении у морской поисково-спасательной службы страны. Это судно Киеву поставила Эстония. Вместе с ним был уничтожен малый сторожевой катер проекта Safe 27 американской компании Safe Boats.
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