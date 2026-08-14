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14 августа, 02:16

Дрон «Князь Вандал» уничтожил антидроновый американский комплекс Stryker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Новейший американский комплекс C-UAS DE, предназначенный для противодействия беспилотникам, был уничтожен российским FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский». Об этом ТАСС рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, речь идёт о системе, установленной на базе американского бронетранспортёра Stryker. Комплекс относится к числу наиболее современных образцов западной техники, переданных Украине, отметил Чадаев.

Он также заявил, что «Князь Вандал» уже поражал различные виды бронетехники и артиллерийских систем стран НАТО. Американскую машину C-UAS DE на шасси Stryker Чадаев назвал одной из наиболее интересных целей, подчеркнув большое количество установленных на ней турелей и средств радиоэлектронной борьбы.

«Князь Вандал Новгородский» разработали специалисты НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Аппарат использует оптоволоконную линию связи и не подвержен воздействию средств РЭБ. Первое боевое применение дрона состоялось в августе 2024 года во время вторжения украинских нацистов в Курскую область.

На видео сняли, как дрон КВН прорвал защитную сетку для удара по пехоте ВСУ
На видео сняли, как дрон КВН прорвал защитную сетку для удара по пехоте ВСУ

Ранее российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированную фуру ВСУ, оборудованную катапультами для запуска беспилотников. Такие платформы враг использует не только на передовой. Противник применяет их для ударов по гражданским объектам.

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Артём Гапоненко
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