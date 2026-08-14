Дрон «Князь Вандал» уничтожил антидроновый американский комплекс Stryker

Новейший американский комплекс C-UAS DE, предназначенный для противодействия беспилотникам, был уничтожен российским FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский». Об этом ТАСС рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, речь идёт о системе, установленной на базе американского бронетранспортёра Stryker. Комплекс относится к числу наиболее современных образцов западной техники, переданных Украине, отметил Чадаев.

Он также заявил, что «Князь Вандал» уже поражал различные виды бронетехники и артиллерийских систем стран НАТО. Американскую машину C-UAS DE на шасси Stryker Чадаев назвал одной из наиболее интересных целей, подчеркнув большое количество установленных на ней турелей и средств радиоэлектронной борьбы.

«Князь Вандал Новгородский» разработали специалисты НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Аппарат использует оптоволоконную линию связи и не подвержен воздействию средств РЭБ. Первое боевое применение дрона состоялось в августе 2024 года во время вторжения украинских нацистов в Курскую область.

Ранее российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированную фуру ВСУ, оборудованную катапультами для запуска беспилотников. Такие платформы враг использует не только на передовой. Противник применяет их для ударов по гражданским объектам.