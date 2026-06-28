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Опубликовано 28 июня, 02:33

На видео сняли, как дрон КВН прорвал защитную сетку для удара по пехоте ВСУ

Оператор российского беспилотника «Князь Вандал Новгородский» (КВН) провёл дрон сквозь защитную сетку вдоль дороги и атаковал живую силу ВСУ. Об этом сообщает «Архангел спецназа». Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Беспилотник КВН «просочился» сквозь сетку и поразил пехоту ВСУ / Видео © МАКС / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

На кадрах видно, как дрон находился в засаде возле дороги, затянутой сетками для защиты от БПЛА. Заметив противника, оператор поднял беспилотник в воздух и «просочился» сквозь сеть, после чего атаковал пехоту ВСУ.

КВН управляется по оптоволоконному кабелю и не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Это позволяет ему выполнять различные задачи в зоне специальной военной операции. На счету операторов КВН — десятки уничтоженных единиц техники противника, включая современные западные танки Abrams, Challenger 2 и Leopard.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © МАКС / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Антон Голыбин
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