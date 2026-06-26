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Опубликовано 26 июня, 18:51

ВС РФ поразили используемый ВСУ логистический центр в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные с помощью беспилотника «Герань-2 сикер» нанесли удар по логистическому центру на окраине Запорожья. Объект использовался киевским режимом для поставок военных грузов подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве опубликовали кадры объективного контроля, подтверждающие поражение цели.

ВС РФ уничтожили склад ВСУ на окраине Запорожья. Видео © Минобороны РФ

Удар пришёлся по складу, через который осуществлялась доставка боеприпасов и снаряжения для украинских формирований. Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение логистического центра.

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Ранее российские военные за сутки нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.

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Александра Мышляева
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