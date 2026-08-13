Российский дрон настиг «кочующую» фуру ВСУ с катапультами: враг готовил удары по мирным кварталам

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированную фуру ВСУ, оборудованную катапультами для запуска беспилотников. О деталях боевой работы ТАСС рассказал командир отделения оптоволоконных дронов с позывным Тэк.

В ходе выполнения задач по изоляции района расчёт 4-й бригады Южной группировки войск обнаружил грузовик противника. Машина оказалась мобильной пусковой установкой.

«В ходе вылета была обнаружена фура — мобильная пусковая установка БПЛА. Эта фура имеет прицеп с боковым открытием, в котором установлены катапульты», — сообщил командир отделения.

Военнослужащий подчеркнул, что такие платформы враг использует не только на передовой. Противник применяет их для ударов по гражданским объектам.

Цель была оперативно взята в работу. Точным попаданием мобильный пункт запуска уничтожен.

Командир отделения также оценил масштаб угрозы. Он предположил, что на вооружении ВСУ может находиться значительное количество подобных передвижных установок.

Борьба с такими целями остается одной из приоритетных задач. Операторы дронов продолжают отслеживать маршруты движения техники противника для предотвращения атак.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы передано в Генпрокуратуру для утверждения. Под стражей остаются четверо водителей фур, завершивших знакомство с материалами расследования.