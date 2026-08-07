«Надо было сбивать»: Боец СВО рассказал, как снёс дрон ВСУ в дуэли в духе вестерна

Российский военнослужащий с позывным Утёс в лобовой атаке уничтожил ударный беспилотник «Хорнет» ВСУ, который нацелился на его подразделение. О подробностях боя боец рассказал Zvezdanews.

По словам военнослужащего, сначала дрон пролетел на высоте нескольких десятков метров, после чего расчёт открыл огонь. Заметив российских бойцов, беспилотник резко снизился и пошёл прямо на их позиции.

«Высота — метров 50 наверное, может, 100. Пролетел в том направлении, открыли огонь. Увидел нас, резко снизился, метров 10 над полем летел. И уже навстречу нам», — рассказал Утёс.

Военный отметил, что решил открыть огонь в самый опасный момент, когда беспилотник уже разогнался для атаки. По его словам, тогда он почти не думал о собственной безопасности, а чувство самосохранения в тот момент выключилось, поскольку дрон однозначно надо было сбить.

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