Еду и патроны доставляли дроны: Российский боец пять месяцев в одиночку отбивался от ВСУ

Военнослужащий с позывным Гуль почти пять месяцев в одиночку удерживал позицию в ДНР, несмотря на полученное ранение. О его истории РИА «Новости» рассказал начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров.

По словам офицера, боец продолжал выполнять задачу даже после ранения, самостоятельно отражая атаки украинских подразделений и переживая удары беспилотников. Из-за непрерывного огневого воздействия сослуживцы долгое время не могли добраться до его позиции.

«Он около пяти месяцев находился на позиции один. Несмотря на ранение, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж», — рассказал Скляров.

Он сообщил, что продукты, батареи и другие необходимые вещи бойцу доставляли с помощью дронов, а эвакуировать его удалось лишь после продвижения российских подразделений.

После возвращения с позиции военнослужащего представили к государственной награде и отправили в отпуск. Скляров отметил, что Гуль не любит рассказывать о своих заслугах, однако его историю приводят в пример молодому пополнению как образец стойкости и исполнения воинского долга.

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