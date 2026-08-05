Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 12:39

«Решили воспитать»: Заградотряд ВСУ расстрелял солдат «евробригады» под Сумами

Заградотряд ВСУ расстрелял сослуживцев за оставление позиций в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Заградотряд 125-й бригады ВСУ расстрелял солдат 103-й бригады теробороны в качестве наказания за то, что те бросили позиции в селе Рыжевка Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Побег части бойцов львовской теробороны привёл к разгрому 125-й бригады. В ответ их сослуживцы открыли огонь по дезертирам, а те, в свою очередь, начали стрелять в ответ.

«Накануне часть солдат львовской территориальной обороны бежала с занимаемых позиций в районе Рыжевки, что привело к разгрому оставшихся националистов из состава 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, побратимы которых решили «воспитать» солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны заградительным огнём», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 103-я бригада в основном состоит из украинцев, которые до начала СВО жили в странах Евросоюза.

Бойцы ВС РФ вычислили польских наёмников по фальшивой форме и погнали дронами из ДНР
Бойцы ВС РФ вычислили польских наёмников по фальшивой форме и погнали дронами из ДНР

Ранее на Украине заявили о пытках и заградотрядах в штурмовом полку ВСУ. В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой командир подразделения Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим военным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar