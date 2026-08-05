Заградотряд 125-й бригады ВСУ расстрелял солдат 103-й бригады теробороны в качестве наказания за то, что те бросили позиции в селе Рыжевка Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Побег части бойцов львовской теробороны привёл к разгрому 125-й бригады. В ответ их сослуживцы открыли огонь по дезертирам, а те, в свою очередь, начали стрелять в ответ.

«Накануне часть солдат львовской территориальной обороны бежала с занимаемых позиций в районе Рыжевки, что привело к разгрому оставшихся националистов из состава 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, побратимы которых решили «воспитать» солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны заградительным огнём», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 103-я бригада в основном состоит из украинцев, которые до начала СВО жили в странах Евросоюза.

Ранее на Украине заявили о пытках и заградотрядах в штурмовом полку ВСУ. В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой командир подразделения Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим военным.