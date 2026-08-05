Во время боёв за Красноярское в ДНР бойцы ВС РФ обнаружили группу польских наёмников. По словам оператора БПЛА, их удалось опознать по экипировке, нашивкам и оружию. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал оператор БПЛА группировки Илья Гавазин.

«Польские наёмники были вычислены по форме НАТО, по нашивкам и польским винтовкам. Там их было на тот момент 3 человека. Атакованы нашими ударными дронами, вследствие чего им пришлось спасаться бегством через лесополосы», — сказал он.

Попытку покинуть населённый пункт наёмники предприняли сразу после того, как в Красноярское вошли российские подразделения. Во время отхода их продолжили сопровождать операторы ударных БПЛА, которые, по его словам, перехватили группу.

Ранее стало известно об уничтожении ещё одного иностранного наёмника, воевавшего на стороне ВСУ. На Купянском направлении был ликвидирован гражданин Колумбии Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас. В операции участвовали военнослужащие 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.