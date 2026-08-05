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5 августа, 12:21

Бойцы ВС РФ вычислили польских наёмников по фальшивой форме и погнали дронами из ДНР

Армия России вычислила польских наёмников в ДНР по фальшивой форме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Во время боёв за Красноярское в ДНР бойцы ВС РФ обнаружили группу польских наёмников. По словам оператора БПЛА, их удалось опознать по экипировке, нашивкам и оружию. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал оператор БПЛА группировки Илья Гавазин.

«Польские наёмники были вычислены по форме НАТО, по нашивкам и польским винтовкам. Там их было на тот момент 3 человека. Атакованы нашими ударными дронами, вследствие чего им пришлось спасаться бегством через лесополосы», — сказал он.

Попытку покинуть населённый пункт наёмники предприняли сразу после того, как в Красноярское вошли российские подразделения. Во время отхода их продолжили сопровождать операторы ударных БПЛА, которые, по его словам, перехватили группу.

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Ранее стало известно об уничтожении ещё одного иностранного наёмника, воевавшего на стороне ВСУ. На Купянском направлении был ликвидирован гражданин Колумбии Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас. В операции участвовали военнослужащие 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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