Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен выступил с резкой оценкой в адрес финских граждан, участвующих в конфликте на Украине. По его словам, финские наёмники являются фашистами.

«Они фашисты. Я хочу спросить у них, неужели они действительно считают, что находятся на правильной стороне истории?» — приводит слова экс-депутата РИА «Новости».

Туртиайнен в конце 2025 года переехал в Россию вместе с супругой. Позднее им был предоставлен статус беженцев. В 2021 году его исключили из объединения «Истинные финны», после чего он создал собственную партию «Власть принадлежит народу». Организация выступала за сохранение отношений с Россией и против присоединения Финляндии к НАТО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что после вступления Финляндии в НАТО эта страна открыто демонстрирует враждебность к России. Парламентарий подчеркнул, что Хельсинки не только поставляет оружие ВСУ, но и отправляет на Украину наёмников. Он также отметил, что иностранных бойцов часто группируют по национальности для удобства управления.