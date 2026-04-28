После вступления Финляндии в НАТО эта страна открыто демонстрирует враждебность к России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Депутат отметил — Хельсинки теперь не только снабжает ВСУ оружием, но и поставляет живой состав.

Пункты вербовки в Финляндии, Германии, Франции и Великобритании работают открыто, указал Журавлёв в беседе с Lenta.ru. Европейские военные выдают себя за отставников, чтобы не связывать их напрямую с руководством государств.

Депутат добавил, что на Украине иностранных наёмников часто группируют по национальному признаку. Так проще управлять подразделениями. Финские боевики тоже входят в эти отряды. Журавлёв подчеркнул, что для российских сил такие формирования головорезов остаются приоритетной целью.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен сообщил, что около десяти наёмников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. По его словам — эти военнослужащие прошли предварительную подготовку.