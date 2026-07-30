Сержант ВС России Биктимиров уничтожил блиндаж с тремя солдатами ВСУ

Сержант Марат Биктимиров скрытно приблизился к опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожил блиндаж с тремя боевиками при помощи противотанковой мины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В ходе наступательных действий в условиях непосредственного огневого воздействия артиллерии и FPV-дронов противника Марат скрытно подошёл к вражескому укреплённому опорному пункту, установил танковую мину вблизи блиндажа, дистанционно привёл её в действие, уничтожил блиндаж и до трёх военнослужащих ВСУ, тем самым обеспечил продвижение группы закрепления», — сказано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве сообщили об операторе БПЛА Викторе Наздрачеве, который обеспечивал прикрытие штурмовиков с воздуха. Он получил разведданные о расположении миномёта ВСУ, который не позволял штурмовикам подобраться к опорному пункту. После этого он поднял в воздух ударный беспилотник и поразил вражеское орудие вместе с расчётом.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска почти выбили Вооружённые силы Украины из населённого пункта Водянское после освобождения Светлого в ДНР. Сейчас населённый пункт находится в зоне активных боевых действий и фактически относится к серой зоне. По его оценке, Водянское может стать следующим населённым пунктом на этом участке фронта, который будет освобождён российскими войсками.