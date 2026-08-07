Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:08
3053

«Сердце сильно болело»: Морпех СВО раскрыл секрет выживания после удара молнии и схватки с медведем

Kp.ru: Боец СВО выжил после схватки с медведем благодаря военной подготовке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Боец СВО раскрыл секрет выживания в схватке с медведем при ударе молнии. 26-летний морпех Валерий признался, что справиться ему помогли военная подготовка и привычка не сдаваться даже в критической ситуации. Во время отпуска на Алтае мужчина заметил медведя возле своих яков и верхом отправился отгонять хищника.

В этот момент молния ударила сначала в дерево, а затем в бойца и его лошадь. Животное приняло на себя основную часть разряда и погибло, а Валерий потерял сознание. Очнувшись, военнослужащий обнаружил, что оказался зажат под лошадью, а ноги и одна рука не двигались.

«Ноги парализовало, руку тоже. Сердце сильно болело, я начал себе делать массаж», — отметил собеседник kp.ru.

Он сумел выбраться и около километра полз до дороге, работая одной рукой. Добраться до людей Валерию удалось благодаря тому, что он продолжал двигаться несмотря на боль и паралич. Позже бойца доставили в реанимацию.

Пёс ценой страшных ран отбил хозяина у медведя на Сахалине
Пёс ценой страшных ран отбил хозяина у медведя на Сахалине

Напомним, шокирующая история произошла во время отпуска бойца в Горном Алтае. Он пережил удар молнии, оказался под погибшей лошадью и смог отползти от преследовавшего его медведя. Позже военнослужащий сам рассказал, что выжить ему помог принцип «сдаваться нельзя».

Больше новостей о жизни людей — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Ветераны СВО
  • Общество
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar