«Сердце сильно болело»: Морпех СВО раскрыл секрет выживания после удара молнии и схватки с медведем

Боец СВО раскрыл секрет выживания в схватке с медведем при ударе молнии. 26-летний морпех Валерий признался, что справиться ему помогли военная подготовка и привычка не сдаваться даже в критической ситуации. Во время отпуска на Алтае мужчина заметил медведя возле своих яков и верхом отправился отгонять хищника.

В этот момент молния ударила сначала в дерево, а затем в бойца и его лошадь. Животное приняло на себя основную часть разряда и погибло, а Валерий потерял сознание. Очнувшись, военнослужащий обнаружил, что оказался зажат под лошадью, а ноги и одна рука не двигались.

«Ноги парализовало, руку тоже. Сердце сильно болело, я начал себе делать массаж», — отметил собеседник kp.ru.

Он сумел выбраться и около километра полз до дороге, работая одной рукой. Добраться до людей Валерию удалось благодаря тому, что он продолжал двигаться несмотря на боль и паралич. Позже бойца доставили в реанимацию.