Российский морпех отбился от медведя после удара молнии в затылок

Действующий участник спецоперации пережил удар молнии и столкновение с медведем в Горном Алтае. Удивительную историю выживания рассказал министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Боец передвигался верхом, когда заметил преследующего его хищника. Он направился к дереву, чтобы привязать лошадь и дать отпор зверю. В этот момент разряд угодил прямо в ствол.

От удара дерево разлетелось в щепки. Лошадь рухнула замертво, придавив мужчине ногу. Самому военнослужащему молния попала в затылок и шею, на нём загорелись головной убор и воротник куртки. Тело мгновенно парализовало, работала лишь одна рука, да и та еле двигалась.

Несмотря на тяжелейшее состояние, пострадавший сумел высвободить ногу из-под погибшего животного. Затем он прополз более километра до дороги. По пути боец одной рукой перезаряжал ружьё и выстрелами отгонял не отступавшего медведя. Когда сердце останавливалось, мужчина сам делал себе массаж, заставляя его биться снова.

У дороги пострадавшего подобрали люди и доставили в ближайшую больницу. Сейчас он проходит лечение и уже стал легендой среди медиков. Министр назвал эту историю невероятной, а самого выжившего — невероятно сильным человеком.

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