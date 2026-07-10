Штурмовик ВС РФ в одиночку форсировал реку, зачистил две улицы в ДНР и выжил

Боец с позывным Турист из 4-й бригады Южной группировки войск в одиночку форсировал реку, зачистил от противника две улицы в одном из сёл ДНР и выжил после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает RT.

Штурмовик в одиночку зачистил две улицы в ДНР после 15 атак дронов-камикадзе. Видео © Telegram / RT на русском

В мае 2026 года Туриста вместе с сослуживцем отправили под Константиновку с задачей пробраться к населённому пункту по воде и зачистить его. Однако в пути у напарника порвался гидрокостюм, и бойцу пришлось продолжить путь одному: он прошёл 12 километров по реке Кривой Торец, добираясь до цели почти сутки.

«Когда мы стали передвигаться по реке, у товарища гидрокостюм порвался, видимо, зацепился за что-то. Мой был целым, поэтому дальше я пошёл один. Сутки пробирался по реке Кривой Торец, всего шёл 12 км», — рассказал штурмовик.

Штурмовик Турист. Коллаж © Telegram / RT на русском

На месте он начал зачистку подвалов, и спустя сутки дым от брошенной в одно из укрытий гранаты привлёк внимание вражеских дронов. Командование отдало приказ срочно искать укрытие. Боец укрылся в бетонном подвале одного из зданий, спрятавшись под кроватью.

«Я нашёл здание с хорошим бетонным подвалом, в нём была кровать, под ней я и спрятался. Полдня украинские дроны пытались уничтожить меня: 15 камикадзе и три «Бабы-яги» били по дому так, что от него ничего не осталось. Я бесконечно молился. Чувствовал, что и дома за меня жена и сынок Бога молят», — поделился Турист.

После атаки связь с командованием пропала. В момент затишья боец разобрал завалы, выбрался из подвала и перебежками добрался до блиндажа, где провёл трое суток. Когда атаки прекратились, он смог вернуться к своим. Сослуживцы, признаётся Турист, были поражены, что он выбрался без единой царапины, — от здания, где он прятался, не осталось ничего. Успешное выполнение задачи позволило российским войскам значительно продвинуться вперёд. За проявленный героизм командиры планируют представить бойца к награде.

Ранее командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич рассказал, что бойцы группировки «Центр» в течение двух суток скрытно находились в 15–20 метрах от позиций ВСУ, собирая данные перед штурмом укреплённого населённого пункта, и после подхода дополнительных малых пехотных групп, преодолев открытый участок около 800 метров, приступили к продвижению к центру.