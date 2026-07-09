Военнослужащие группировки «Центр» провели двое суток в непосредственной близости от позиций ВСУ, собирая данные о противнике перед началом штурма укреплённого населённого пункта. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.

По словам командира взвода, бойцы получили задачу скрытно приблизиться к одному из населённых пунктов и занять позицию для дальнейших действий. Название места он не раскрыл.

«Двое суток жили под забором, собирали оперативную информацию и ждали, когда подойдут ещё несколько пехотных малых групп», — сказал он.

Расстояние до патрулей ВСУ составляло около 15–20 метров. Несмотря на близость к противнику, группа продолжала оставаться незамеченной и ждала подхода дополнительных малых пехотных подразделений. После накопления необходимых сил штурмовые группы начали продвижение к центру населённого пункта. По словам командира, подойти к этой зоне пришлось через открытый участок местности длиной около 800 метров.

Атака началась с центральной части поселения, что стало неожиданностью для противника. Российские военные смогли зайти с глубины и начать действия по флангам, поскольку, как отметил Макаревич, оборона ВСУ в основном была ориентирована на возможные атаки с внешних направлений.

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