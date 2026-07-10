В зоне СВО начали применять «Заваруху»: что известно о новой системе разведки

В зоне спецоперации начали применять систему акустической разведки «Заваруха», предназначенную для обнаружения огневых позиций. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель разработчика — НПО «Альфа».

По словам собеседника агентства, система относится к средствам контрбатарейной борьбы и работает за счёт звуковой разведки. В НПО утверждают, что «Заваруха» уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях.

Разработчик называет комплекс компактным: размер микрофонной решётки, как заявлено, не превышает одного метра. При этом система, по данным НПО, не излучает сигналов, что должно повышать её скрытность при работе.

«Заваруха» способна фиксировать огневые позиции на значительном расстоянии. Заявленная погрешность, по словам представителя НПО, позволяет затем уточнять координаты с помощью беспилотников.

Также в «Альфе» утверждают, что система может автономно работать от аккумулятора до пяти суток. В ходе применения, как заявил собеседник ТАСС, с её помощью выявляли позиции украинских военных, включая самоходные артиллерийские установки.

Разработчик сравнил «Заваруху» с уже известными российскими комплексами артиллерийской разведки на автомобильном шасси. В НПО считают, что меньшие размеры и стоимость делают новую систему удобнее для применения ближе к линии боевого соприкосновения.

По словам представителя организации, при создании комплекса использовали микрофоны широкого диапазона. В НПО заявили, что им удалось уменьшить базу микрофонной решётки без потери рабочих характеристик системы.