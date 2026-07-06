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6 июля, 15:02

На Украине пожаловались на «Герани» с ИИ, которые сами выбирают цели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Россия начала применять беспилотники «Герань» с искусственным интеллектом. Об этом сообщил топливный эксперт Дмитрий Лёушкин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такие беспилотники сами вычисляют подходящие объекты энергетики, используемой в интересах ВСУ, и принимают решение об ударе.

«Каждый день прилетает», — посетовал Лёушкин.

На газодобывающем объекте «Нафтогаза» под Харьковом 6 июля вспыхнул пожар
На газодобывающем объекте «Нафтогаза» под Харьковом 6 июля вспыхнул пожар

Ранее Леушкин заявил, что в некоторых украинских городах полностью закрылись АЗС. Он отметил, что в Харькове и Запорожье инфраструктура ежедневно повреждается, а прямая торговля с бензовозов фактически запрещена, что делает легальную продажу топлива почти невозможной. В отдельных городах нет ни одной заправки.

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Александра Мышляева
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