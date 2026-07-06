На Украине пожаловались на «Герани» с ИИ, которые сами выбирают цели

Россия начала применять беспилотники «Герань» с искусственным интеллектом. Об этом сообщил топливный эксперт Дмитрий Лёушкин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такие беспилотники сами вычисляют подходящие объекты энергетики, используемой в интересах ВСУ, и принимают решение об ударе.

«Каждый день прилетает», — посетовал Лёушкин.