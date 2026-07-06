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6 июля, 13:13

На газодобывающем объекте «Нафтогаза» под Харьковом 6 июля вспыхнул пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

На газодобывающем объекте украинской компании «Нафтогаз» в Харьковской области возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

Работа объекта приостановлена, уточнили в «Нафтогазе». Другие детали происшествия на момент публикации не приводились.

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Ранее в Киеве для тушения пожаров, возникших после ночных происшествий, был задействован пожарный вертолёт. На местах работали около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники. Работы по ликвидации возгораний велись в усиленном режиме с привлечением дополнительных сил и средств.

Напомним, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Согласно заявлению Минобороны РФ, удар стал ответом на террористические действия киевского режима и был нанесён высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области. Сообщается, что целями также стали объекты военной аэродромной инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным украинских СМИ, в результате ударов в Киеве возникли пожары и перебои с электроснабжением.

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Александра Мышляева
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