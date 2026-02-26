Российские «Почтальоны» доставят ВСУ смертоносные «посылки»

На передовой начали применять новый наземный робототехнический комплекс «Почтальон», разработанный инженерами полка беспилотных систем «Буревестник». Это компактная гусеничная машина, способная доставить до 30 кг взрывчатки или три противотанковые мины ТМ прямо на позиции противника, передаёт газета «Известия».

Принцип работы дрона прост: он проникает на вражескую территорию, оставляет «посылку» и отходит на безопасное расстояние. Активацию заряда проводит оператор дистанционно. Такой подход позволяет разрушать долговременные укрепления и огневые точки даже в условиях городской застройки.

«Мы видели, как наши бойцы взрывают огневые точки или блиндажи ВСУ противотанковыми минами ТМ. Это огромный риск, и идут на него осознанно, иначе противника не уничтожить. Новый дрон поможет решить эти проблемы без лишних рисков для личного состава», — рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Разработчики отмечают высокую проходимость «Почтальона»: компактные габариты позволяют машине преодолевать природные и искусственные препятствия. Ещё одно преимущество — многоразовость: одна единица техники может выполнять разные задачи, что снижает расходы на ведение боевых действий.

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