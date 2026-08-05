Ночь на скале: Потерявшаяся на Сейшелах россиянка раскрыла, как выжила в джунглях

24-летняя Ангелина из Москвы, которая вместе с товарищем потерялась во время прогулки по острову Маэ на Сейшелах и провела ночь в джунглях, рассказала, что они свернули на маршрут через лес, который им посоветовали местные, однако обозначенной тропы там не оказалось.

В беседе с 360.ru туристка пояснила, что до темноты выбраться не удалось, путешественники оказались на опасном участке скалы. Они связались с полицией, нашли безопасное место и около пяти часов ждали спасателей.

Спасение россиян на Сейшелах. Видео © 360.ru

Ночью продолжать путь было рискованно, поэтому туристы остались в джунглях до утра. После этого спасатели вывели их к пляжу и доставили на лодке к оставленному автомобилю. Ангелина призвала не идти по маршрутам, которых нет на карте, и обращаться за помощью, если выбраться самостоятельно не получается.

«Мы опытные хайкеры и наш опыт позволил нам не получить никаких травм, но дорога была действительно опасная», — резюмировала россиянка.

Напомним, ранее Ангелина и Андрей отправились на экскурсию в район Анс-Мажор и заблудились. Россиян нашли после ночи в лесу на острове Маэ. Поисковая операция стала крупнейшей в истории Сейшел среди случаев с пропавшими туристами.