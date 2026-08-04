На Сейшелах нашли двух россиян, которые провели ночь в лесу

Двух российских туристов нашли после ночи в лесу на острове Маэ. Поисковая операция стала крупнейшей в истории Сейшел среди случаев с пропавшими туристами, сообщило Seychelles News Agency со ссылкой на полицию.

Ангелина и Андрей отправились на экскурсию в район Анс-Мажор. На обратном пути они выбрали лесную тропу через Кап-Терне. С наступлением темноты россияне потеряли ориентиры и не смогли найти дорогу. Они позвонили спасателям по мобильному телефону, после чего полиция начала поиски.

Сотрудники экстренных служб обнаружили туристов ночью. Однако темнота и сложный рельеф не позволили сразу вывести их из леса. Около 09:00 морская полиция доставила россиян на пляж Бэ-Терне. Там туристы оставили свой автомобиль перед прогулкой.

Девушка позднее написала в своём телеграм-канале, что «попала в полицию второй раз за год в другой стране». Она также сообщила подписчикам о завершении поисков.

Ранее сообщалось, что тайские правоохранители задержали предполагаемых лидеров местного преступного синдиката по делу о похищении и убийстве двух россиян в Паттайе. Подозреваемые признались в убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы, а также указали место, где спрятали тела. Следователи и криминалисты направились туда для поиска останков и проверки показаний. Предварительно, преступники хотели завладеть мотоциклом молодых людей. Полиция нашла разобранный байк в земле рядом с домом одного из задержанных. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.