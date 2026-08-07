Пёс ценой страшных ран отбил хозяина у медведя на Сахалине

На Сахалине пёс спас своего хозяина от нападения медведя, получив в схватке тяжёлые травмы. История произошла в Углегорском районе, сообщили в региональном ветеринарном ведомстве.

Мужчина находился в лесу, когда неожиданно столкнулся с медведем. Оружия при себе у него не было, однако собака сразу бросилась на хищника и отвлекла его внимание.

Во время короткой схватки медведь нанёс животному множественные глубокие раны. Несмотря на серьёзные повреждения, пёс успел дать хозяину возможность отойти на безопасное расстояние и позвать помощь. После этого хищник покинул место происшествия.

Пострадавшую собаку срочно доставили в ветеринарную клинику Углегорского района. Специалисты диагностировали тяжёлые рваные раны, большую кровопотерю и повреждение мышечных тканей.

Благодаря работе ветеринаров животное удалось спасти. Сейчас пёс находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось, а угрозы для жизни нет.

Хозяин назвал питомца настоящим героем и отметил, что тот, не задумываясь, встал на его защиту. Мужчина также поблагодарил ветеринаров, которые помогли спасти животное.

Ранее Life.ru рассказывал, как молодая медведица устроила заплыв через Амурский залив и доплыла до Владивостока. Её поймали и вернули обратно в тайгу. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.