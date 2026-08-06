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6 августа, 14:20

«Сдаваться нельзя»: Боец СВО рассказал, как выжил после встречи с медведем и удара молнии

Боец СВО очнулся и почувствовал «горящую» ногу после удара молнии и падения коня

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Участник СВО, который во время отпуска выжил после встречи с медведем и удара молнии, сейчас чувствует себя бодро, шутит и самостоятельно ходит, несмотря на сохраняющуюся боль в ноге.

Боец рассказал, что придя в сознание, почувствовал, будто нога горит, и понял, что сохранил чувствительность после электрического разряда. В момент удара на бойца упала лошадь, на которой он ехал.

Боец СВО рассказал, как выжил. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

В разговоре со Zvezdanews военнослужащий отметил, что справиться с ситуацией ему помогла специальная подготовка. Он не поддался панике и продолжал двигаться, несмотря на боль и тяжёлое состояние.

«Сдаваться нельзя. Что бы то ни было, надо двигаться. Хоть как, но двигайся», — подчеркнул выживший.

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Напомним, боец СВО пережил удар молнии и столкновение с медведем во время отпуска в Горном Алтае. Удивительную историю выживания рассказал министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

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Борис Эльфанд
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