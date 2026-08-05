Дело об атаке дронов на военные аэродромы передали Генпрокуратуре

Уголовное дело о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы передано в Генпрокуратуру для утверждения. Под стражей остаются четверо водителей фур, завершивших знакомство с материалами расследования, пишет «Ъ».

Четверым фигурантам — водителям грузовиков — вменяют теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки в составе организованной группы. Материалы дела заняли 90 томов.

По версии следствия, все они входили в число завербованных СБУ уроженцев Украины. В конце мая 2025 года водители покинули Челябинск на трейлерах с грузом каркасных домов. В крышах этих конструкций были спрятаны БПЛА. Когда 1 июня фуры оказались вблизи военных объектов, сотрудники украинской спецслужбы дистанционно активировали аппараты, атаковавшие самолёты. Киев назвал операцию «Паутина». Минобороны был нанесён ущерб в размере 2 млрд рублей.

Сами дальнобойщики вину не признают. Они настаивают, что их использовали вслепую, а во время атаки пытались остановить дроны. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб. От следствия фигуранты не скрывались и добровольно явились к правоохранителям.

Адвокат одного из обвиняемых Оксана Ольгердт в суде задалась вопросом: как простые дальнобойщики должны были предотвратить теракт.

Украинская спецоперация «Паутина», в ходе которой БПЛА атаковали военные аэродромы в Рязани, Мурманске, Иванове и Иркутске, напрямую курировалась британскими спецслужбами, заявлял ранее глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, акцию спланировали накануне стамбульских переговоров в июне 2025 года, а британская сторона обеспечила информационное сопровождение, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба.