Директор ФСБ Александр Бортников озвучил информацию о скоординированной диверсионно-информационной кампании. По его заявлению, накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне СБУ провела операцию под кодовым названием «Паутина». Бортников подчеркнул, что эта операция осуществлялась под непосредственным кураторством британской разведки.

Он также отметил, что Лондон взял на себя задачу пропагандистского прикрытия, активно распространяя дезинформацию о якобы колоссальном ущербе, нанесённом РФ, и настаивая на исключительно украинском «авторстве» диверсии. Глава ФСБ добавил, что, согласно имеющимся у него достоверным данным, именно под патронажем британских спецслужб на территории России совершается ряд терактов и диверсий.