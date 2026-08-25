Новая разработка России глушит спутниковую навигацию дронов: что известно о «Поле-31»

В зоне спецоперации началось использование новой российской станции противодействия беспилотникам «Поле-31». Об этом ТАСС рассказал официальный представитель компании-производителя НПО «Киловатт».

Оборудование предназначено для защиты личного состава, автотранспорта, бронемашин и различных объектов от ударных, разведывательных дронов и дронов-камикадзе. Принцип работы основан на подавлении каналов спутниковой навигации.

По данным производителя, дальность действия устройства составляет не менее двух километров. «Подавляемые системы навигации — GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Диапазон рабочих частот: 1162–1300 МГц и 1550–1630 МГц», — уточнили в организации.

Станцию устанавливают на возвышенности. Такой способ размещения позволяет прикрывать от беспилотников военную инфраструктуру, промышленные объекты, агросектор, объекты ТЭК и критической инфраструктуры.

Первые образцы уже поступают в зону спецоперации. Пока «Поле-31» только начинает использоваться в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что РЭБ «Поле-31» подавляет дроны ВСУ со спутниковой навигацией на расстоянии 2 км. Станция устанавливается на возвышенности для защиты военных и промышленных объектов, агросектора, ТЭК и критической инфраструктуры.