Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 39 украинских дронов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны самолётного типа сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

Сегодня стало известно, что два работника Запорожской АЭС пострадали при прицельной атаке украинского дрона. Прилёт произошёл возле гидротехнических сооружений, где специалисты ремонтно-строительного цеха находились на рабочих местах.