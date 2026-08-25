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25 августа, 17:31

Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 39 украинских дронов над регионами РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны самолётного типа сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

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Сегодня стало известно, что два работника Запорожской АЭС пострадали при прицельной атаке украинского дрона. Прилёт произошёл возле гидротехнических сооружений, где специалисты ремонтно-строительного цеха находились на рабочих местах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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