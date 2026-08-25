Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 39 украинских дронов над регионами РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны самолётного типа сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
Сегодня стало известно, что два работника Запорожской АЭС пострадали при прицельной атаке украинского дрона. Прилёт произошёл возле гидротехнических сооружений, где специалисты ремонтно-строительного цеха находились на рабочих местах.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.