Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 460 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были перехвачены восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.

В ежедневной сводке министерство также привело общую статистику уничтоженной с начала специальной военной операции техники. За весь период конфликта были поражены 674 самолёта, 284 вертолёта, 219 269 беспилотников и 669 зенитных ракетных комплексов. В список также вошли 30 719 танков и других бронемашин, 1775 установок РСЗО, 36 264 артиллерийских орудия и миномёта, а также 70 144 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром обломки одного из сбитых украинских беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Здание предварительно не повреждено, на месте работают оперативные службы. За сутки над регионом сбили 128 беспилотников различного типа, также фиксировались артиллерийские удары и применение взрывных устройств.