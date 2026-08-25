Удар по мирным атомщикам: дрон атаковал персонал Запорожской АЭС, два человека ранены

Два работника Запорожской АЭС получили ранения в результате прицельной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили представители станции.

Инцидент произошёл возле гидротехнических сооружений. В этот момент специалисты ремонтно-строительного цеха находились на рабочих местах и выполняли свои прямые задачи.

Отмечается, что удар наносился осознанно именно по тем людям, которые отвечают за бесперебойную работу объекта.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Второй мужчина получил травмы средней степени тяжести. Обоих незамедлительно доставили в больницу. Медики оказывают им полный объем необходимой помощи и непрерывно следят за их самочувствием.

В заявлении подчёркивается, что подобные действия против персонала создают прямую угрозу жизни людей и ставят под удар безопасность всей станции.

Несмотря на сложную ситуацию, остальные сотрудники продолжают нести вахту. Коллектив удерживает под контролем все ключевые параметры безопасности энергетического объекта.

ВСУ систематически атакуют Запорожскую АЭС и город Энергодар, создавая постоянную угрозу ядерной безопасности региона. Обстрелы ведутся практически непрерывно с применением артиллерии и беспилотников, при этом удары наносятся в том числе по объектам критической инфраструктуры, местам скопления персонала станции и жилым кварталам города. Так, только 18 августа удар БПЛА по автобусной остановке в Энергодаре, где сотрудники ЗАЭС ожидали служебный транспорт, привел к гибели одного и ранению 20 человек, большинство из которых были работниками станции. По данным российской стороны, всего с конца апреля 2026 года в результате атак погибли 15 человек, более 50 получили ранения.