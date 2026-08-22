Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль оперативного персонала ЗАЭС

Служебный автомобиль оперативного персонала Запорожской АЭС получил повреждения после атаки беспилотника ВСУ. Люди не пострадали, сообщили на станции.

Удар произошёл на территории диспетчерского центра гидроцеха. По данным ЗАЭС, беспилотник атаковал машину примерно в километре от периметра станции и в 800 метрах от открытого распределительного устройства.

На станции назвали произошедшее целенаправленной атакой на сотрудников, находившихся при исполнении обязанностей. При этом пострадавших среди персонала нет.

Руководство ЗАЭС также уведомило об инциденте представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Других последствий атаки на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что резервные дизель-генераторы Запорожской АЭС способны поддерживать станцию при отключении внешнего питания дни или недели, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, всё зависит от запасов топлива и исправности оборудования, а опасная ситуация может возникнуть при полной потере питания.