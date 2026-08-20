Дни и недели? На сколько хватит резервов ЗАЭС, прежде чем ситуация станет опасной

Резервные источники питания Запорожской АЭС способны поддерживать станцию в рабочем состоянии на протяжении нескольких недель, если запасы топлива остаются достаточными и оборудование исправно. Такое мнение в беседе с Life высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Для того чтобы атомная станция всегда была с питанием, там предусмотрены дизель-генераторы, которые находятся на территории. Когда внешнее энергоснабжение пропадает, включается дизель-генератор. Собственно, это вот такая история. Сергей Пикин Директор Фонда энергетического развития

Пикин отметил, что длительность работы резервной системы напрямую связана с объёмом имеющегося топлива и числом задействованных установок. При благоприятных условиях станция может продержаться достаточно долго — хоть дни, хоть недели. Если все генераторы функционируют нормально и горючее не заканчивается, ограничений по времени практически нет.

«Условие, при котором ситуация с Запорожской АЭС может стать опасной очень простое: если станция подвергнется нападению и что-то попадёт в те объекты, которые могут быть повреждены. Например, в машинный зал атомной станции, в систему хранения топлива или ещё куда-то. То есть всё зависит от того, как именно станция может быть повреждена», — подчеркнул эксперт.

Пока внешняя линия отключена и работают резервные мощности, радиационная угроза отсутствует. Риски появятся только при полной потере питания. Специалист добавил, что подобные инциденты на станции уже случались ранее, и каждый раз ситуацию удавалось удерживать под контролем.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения после отключения последней линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Линия обеспечивала собственные нужды объекта. Её отключение произошло из-за срабатывания автоматики защиты после повреждения. После потери внешнего питания энергоблоки были переведены на резервные дизель-генераторы. Оборудование станции продолжает получать электроэнергию от резервных источников.