Число пострадавших сотрудников ЗАЭС после атаки ВСУ в Энергодаре достигло 20

Число сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при атаке на остановку служебного транспорта в Энергодаре 18 августа, выросло до 20. Один работник станции погиб, сообщили на ЗАЭС.

Трое пострадавших остаются под наблюдением врачей. Остальные проходят лечение амбулаторно. «Росатом» оказывает необходимую материальную и организационную помощь раненым, а также семье погибшего сотрудника. На станции подчеркнули, что коллектив продолжает выполнять свои обязанности и принимает меры для безопасной эксплуатации ЗАЭС на фоне продолжающихся атак.

Атака произошла в момент, когда сотрудники атомной станции ждали автобус на рабочую смену. Первоначально ЗАЭС сообщала о 16 пострадавших, большинство из которых были работниками предприятия, и одном погибшем.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее осудил удар по остановке и назвал произошедшее крайне серьёзным инцидентом. При этом в своём заявлении он не указал, какая сторона несёт ответственность за атаку.