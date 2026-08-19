Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 08:00

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС после атаки ВСУ в Энергодаре достигло 20

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Число сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при атаке на остановку служебного транспорта в Энергодаре 18 августа, выросло до 20. Один работник станции погиб, сообщили на ЗАЭС.

Трое пострадавших остаются под наблюдением врачей. Остальные проходят лечение амбулаторно. «Росатом» оказывает необходимую материальную и организационную помощь раненым, а также семье погибшего сотрудника. На станции подчеркнули, что коллектив продолжает выполнять свои обязанности и принимает меры для безопасной эксплуатации ЗАЭС на фоне продолжающихся атак.

Атака произошла в момент, когда сотрудники атомной станции ждали автобус на рабочую смену. Первоначально ЗАЭС сообщала о 16 пострадавших, большинство из которых были работниками предприятия, и одном погибшем.

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Подмосковье и Энергодаре
СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Подмосковье и Энергодаре

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее осудил удар по остановке и назвал произошедшее крайне серьёзным инцидентом. При этом в своём заявлении он не указал, какая сторона несёт ответственность за атаку.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • ЧП
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar